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Toffoli adia análise de candidatura de Renan Santos e fala em 'indícios de ilicitude'

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Dias Toffoli ordenou a retirada de pauta do processo de registro de candidatura do empresário Renan Santos, que disputa a Presidência pelo Missão. Em um despacho publicado na noite deste sábado, 29, Toffoli apontou que há "indícios de ilicitude" nos requerimentos.

O Broadcast Político procurou a equipe de Renan Santos, mas não obteve retorno.

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O julgamento do processo de registro de Renan Santos seria iniciado, em plenário virtual do TSE, nesta segunda-feira, 31.

Toffoli questiona a campanha de Renan pelas redes sociais que foram apresentadas durante o registro da candidatura.

"Em petições apresentadas em 19/8/2026, os candidatos componentes da chapa, Renan Antônio Ferreira dos Santos e Aroldo Medina (vice do candidato do Missão) informaram o total de 18 perfis em redes sociais, como complementação às informações do registro, enviado à Justiça Eleitoral em 7/8/2026", diz um trecho da decisão de Toffoli.

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Todos os candidatos são obrigados a informar as redes sociais utilizadas em campanha durante o processo de registro, mas Renan o fez posteriormente. Portanto, Toffoli optou por retirar o julgamento da pauta do TSE para que a Corte analise a retificação do candidato do Missão, além de ouvir os advogados da sigla.

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ELEIÇÕES 2026/TSE/CANDIDATURA/RENAN SANTOS/INDÍCIOS DE ILICITUDE
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