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Todos que cometem crime deve ser punidos, diz Caiado sobre impeachment de ministros do STF

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, comentou sua posição sobre um eventual apoio a um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). "Toda e qualquer pessoa, de qualquer Poder que tenha praticado um crime, deve ser punida", afirmou, durante encontro com empreendedores e lojistas da região do Brás, no centro de São Paulo.

A resposta ocorreu após o candidato ser indagado sobre se apoiaria um impeachment de ministro caso seja eleito.

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"Se ele praticou o crime dentro do Supremo Tribunal Federal, ele também deveria ter uma ação do colegiado, o excluindo do colegiado, e também o Senado Federal, que pela Constituição brasileira, tem essa prerrogativa e poderá exercê-la", disse.

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