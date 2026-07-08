'Todo mundo vivendo mais. Vai ter de trabalhar mais', diz Zema

O pré-candidato do Partido Novo à presidência da República, Romeu Zema, afirmou que as pessoas vão ter de "trabalhar mais" por conta do crescimento da expectativa de vida no Brasil e defendeu a adoção de uma nova reforma da Previdência.

As declarações ocorreram no evento Agenda dos Presidenciáveis 2026, realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), entidade sindical patronal, em Brasília, nesta quarta-feira, 8.

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"Nós vamos precisar fazer uma nova reforma previdenciária. A expectativa de vida está subindo, o que é até bom, todo mundo vivendo mais. Vai ter de trabalhar mais. Não tem como a conta fechar se não for assim", afirmou.

Durante o discurso, Zema também defendeu uma revisão dos programas sociais porque, segundo ele, "tem muita fraude e muito marmanjão que não quer trabalhar recebendo ofertas de trabalho e recusando continuamente". Ele também defendeu a suspensão de pagamentos de benefícios sociais a quem recusa três ofertas de emprego seguidas.

O ex-governador de Minas Gerais disse ainda que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) "penaliza principalmente o empresário". Ao longo da participação, Zema disse que já teve "a vida vasculhada" e que "não encontraram nada". O pré-candidato criticou o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e disse estar respondendo a um processo do magistrado.

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"Estou respondendo um processo do ilustríssimo, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, que não pode ser criticado. Quem andou no jatinho do banqueiro bandido foi ele, não fui eu, e acho que nem vocês aqui. Ele e os colegas dele do Supremo", declarou, à plateia de empresários.

Sobre essa questão do jatinho, Gilmar Mendes negou ter conhecimento da relação do jatinho da Prime You com Daniel Vorcaro. E afirmou apenas ter aceitado uma carona do empresário Marcos Molina, em janeiro do ano passado, após a posse de seu irmão como prefeito, em um voo de Diamantino, no Mato Grosso, para Brasília. Molina é presidente do Conselho de Administração da MBRF, grupo que surgiu com a fusão de dois dos maiores frigoríficos do Brasil, a BRF e a Marfrig. Segundo a Prime You, Marcos Molina é dono de uma das cotas da aeronave.

O pré-candidato do PSD, Ronaldo Caiado, também discursou no evento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foram convidados, mas não compareceram.