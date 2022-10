Tiros interrompem carreata pró-Lula no RN; governadora é retirada do local

Rubens Anater (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Tiros disparados por um homem de motocicleta interromperam uma carreata a favor da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência pelo PT no município de Macaíba, na Região Metropolitana de Natal, no começo da noite deste domingo, 23. A governadora reeleita do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), estava presente e teve de encerrar o evento.

continua após publicidade .

Segundo nota publicada pela coordenação da campanha, ninguém da comitiva foi atingido. "A equipe de segurança da governadora agiu prontamente para proteger os participantes da atividade e, desde o momento do ocorrido, as polícias Civil e Militar estão fazendo diligências para apurar os fatos."

A governadora publicou um vídeo do evento antes dos tiros.