Tio de Guilherme Boulos é atropelado em SP após discussão no trânsito

O tio de Guilherme Boulos, Carlos Boulos, foi atropelado na avenida 23 de Maio, região central de São Paulo, após discutir com um motorista no trânsito na noite do último sábado, 3.

Carlos é dentista, com 80 anos, e estava dirigindo uma caminhonete quando parou na avenida. Ele saiu do veículo e tentou conversar com o motorista de um carro parado atrás dele.

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Nesse momento, o carro avançou sobre o tio de Boulos, que caiu no chão e bateu a cabeça. Segundo a SSP, Carlos foi socorrido e levado à um hospital não identificado. Seu estado de saúde não foi divulgado.

A polícia recolheu gravações de vídeo que testemunhas fizeram do momento, e usaram as imagens para rastrear a placa do veículo.

O caso foi registrado no 78º Distrito Policial (Jardins) como tentativa de homicídio. A assessoria de Guilherme Boulos não quis comentar.