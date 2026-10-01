Tereza Cristina entrega carta de apoio da FPA a Flávio Bolsonaro: Agro está com você

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) entregou na noite desta quinta-feira, 1º, ao candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, uma carta de apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) ao senador.

"Trouxe aqui hoje para você o apoio integral dos deputados e senadores dessa frente. (...) O agro está com você", declarou Tereza, durante a live que Flávio faz em seu canal no YouTube. A senadora também pediu que os apoiadores do presidenciável saiam de casa para votar no domingo, 4.