Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Tereza Cristina entrega carta de apoio da FPA a Flávio Bolsonaro: Agro está com você

Escrito por Gabriel Máximo e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) entregou na noite desta quinta-feira, 1º, ao candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, uma carta de apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) ao senador.

"Trouxe aqui hoje para você o apoio integral dos deputados e senadores dessa frente. (...) O agro está com você", declarou Tereza, durante a live que Flávio faz em seu canal no YouTube. A senadora também pediu que os apoiadores do presidenciável saiam de casa para votar no domingo, 4.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Agro APOIO ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA Flávio Bolsonaro Tereza Cristina
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV