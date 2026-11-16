A senadora Tereza Cristina (PP-MS) defendeu que a Mesa Diretora do Senado analise os pedidos de impeachment apresentados contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), em vez de concentrar exclusivamente na presidência da Casa a decisão sobre o encaminhamento das representações. Segundo ela, caso existam fundamentos para abertura de processos, os pedidos precisam ser examinados, independentemente da possibilidade de aprovação do impeachment.

"Se há fundamentos para encaminhar o impeachment, você tem que encaminhar", afirmou durante participação no Agroforum 2026, evento promovido pelo BTG Pactual.

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A parlamentar defendeu que as decisões sobre o andamento dos pedidos sejam compartilhadas com os demais senadores, inclusive por meio de discussões em plenário. Na avaliação dela, o modelo atual concentra poder excessivo na mesa diretora e limita a participação dos demais integrantes da Casa. "O que estiver lá precisa ser analisado pela mesa diretora. E fazer, talvez, um compartilhamento com o plenário, porque hoje fica muito na mão da mesa diretora", declarou.

Tereza Cristina afirmou que o Senado precisa discutir a pauta diante da presença de parlamentares eleitos com propostas de responsabilização de integrantes do Judiciário. Segundo ela, o fato de a iniciativa prosperar ou não é uma questão posterior à análise dos fundamentos apresentados. "Se não tem ninguém acima da lei, a gente precisa abrir a discussão", disse.

Senadora defende renovação no comando do Senado

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Durante o evento, Tereza Cristina defendeu renovação no comando do Senado Federal e afirmou que pretende conversar com o senador Rogério Marinho (PL-RN) para buscar um entendimento sobre a candidatura da direita à presidência da Casa, cuja eleição será em fevereiro de 2027. Os dois parlamentares colocaram seus nomes à disposição para disputar o cargo contra o atual presidente, Davi Alcolumbre (União-AP), que também deverá concorrer à reeleição.

Tereza Cristina reconheceu que Alcolumbre é um candidato forte, que mantém proximidade com os senadores e atua para atender às demandas dos parlamentares. Apesar disso, argumentou que seria o momento de permitir a entrada de novos nomes na disputa.

"Davi já foi duas vezes presidente. Atuou muito fortemente nos dois mandatos do senador Rodrigo Pacheco. Então, acho que está na hora dele deixar que a gente, pelo menos, concorra", afirmou.

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A senadora disse que mantém conversas frequentes com Rogério Marinho e que ambos compartilham posições semelhantes sobre o funcionamento do Legislativo, embora tenham estilos diferentes. Segundo ela, um eventual acordo entre os dois dependerá de uma avaliação conjunta sobre as condições de cada candidatura e da possibilidade de reunir votos.

"Eu e o Rogério conversamos muito. Nós pensamos praticamente as mesmas coisas, cada um no seu estilo", declarou. Tereza Cristina acrescentou que não pretende condicionar sua candidatura a acordos sobre cargos ou disputas futuras. "Não tem acordo para nada. Tem acordo agora para ver quem ganha", disse.

Na avaliação da parlamentar, a presidência do Senado deve exercer uma função de mediação entre os Poderes, independentemente de o governo federal ser de esquerda ou de direita. Ela defendeu que o comando da Casa priorize os interesses dos Estados e do País, além de manter diálogo institucional com o Executivo e o Judiciário. "Quem senta naquela cadeira tem que olhar para o Brasil. A crise do Brasil e do povo brasileiro", afirmou.