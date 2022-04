Tereza Cristina afirma que novo ministro vai manter sua política na Agricultura

Da Redação

A agora ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (Progressistas) afirmou nesta quinta-feira, 31, que o novo responsável pela pasta, Marcos Montes, vai manter a política adotada durante sua gestão. A declaração vem no momento em que as atenções do governo estão voltadas para respostas à crise dos fertilizantes, encabeçada pela Agricultura.

"Marcos Montes dará continuidade às políticas que ele também ajudou a implementar neste Ministério", disse a pré-candidata ao Senado pelo Mato Grosso do Sul no discurso de despedida do governo. "Temos um Ministério mais leve, preparado para apoiar a agropecuária do nosso País".

O Palácio do Planalto promove neste momento uma cerimônia para selar a reforma ministerial. Nesta manhã, nove ministros deixaram os cargos para disputar as eleições. O prazo para desincompatibilização vence em 2 de abril.

Em seu pronunciamento, Onyx Lorenzoni (PL), que deixou hoje o Ministério do Trabalho e Previdência para ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul, fez uma oração pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e uma saudação ao deputado federal Daniel Silveira (União Brasil-RJ), presente no evento.

Silveira veio ao Planalto sem tornozeleira eletrônica, segundo ele mesmo, apesar de o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ter ordenado a utilização do equipamento. "Ministros estão saindo do governo, mas não do projeto, do propósito de transformar o Brasil", finalizou Onyx.