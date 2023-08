'Tentaram corromper a PRF para pobre não votar', diz Lula após prisão de Silvinei Vasques

Um dia após a Polícia Federal (PF) prender o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na manhã desta quinta-feira, 10, que "tentaram corromper a PRF" para que pobres não votassem. "Tentaram corromper a PRF para não deixar pobre votar. Eles não contavam que Deus era maior que tudo isso, não contaram que íamos ganhar a eleição", afirmou Lula em uma cerimônia de anúncio de investimento no Rio de Janeiro. Alvo da Operação Constituição Cidadã, Silvinei é suspeito de usar a máquina pública para interferir no segundo turno de 2022. As investigações apuram se ele orientou a PRF para concentrar fiscalizações em regiões que votaram majoritariamente em Lula no primeiro turno. O objetivo seria impedir que eleitores chegassem aos locais de votação. Silvinei é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como mostrou a

, a PF vai oferecer delação premiada ao ex-diretor da PRF. O petista cumpre uma série de compromissos na capital fluminense até sexta-feira, 11, entre eles o lançamento do Novo PAC, a maior aposta do governo federal em investimentos no segundo semestre deste ano. De acordo com a prefeitura do Rio, estão previstas as construções de dois túneis, um mergulhão, viadutos, vias expressas e um anel viário em Campo Grande, o bairro mais populoso do País localizado na zona oeste do Rio, com cerca de 400 mil moradores. O projeto inclui ainda uma ciclovia de dois quilômetros. As obras devem contar com o aporte de R$ 1,8 bilhão para recuperar o sistema BRT na cidade e outros R$ 820 milhões para a construção do anel viário. Os recursos foram obtidos a partir de operações de crédito com o Banco do Brasil, no valor de R$ 1,2 bilhão, e com a Caixa Econômica Federal, de R$ 645 milhões. A previsão é que o BRT opere plenamente com seus quatro corredores com 100% dos ônibus em 2024.