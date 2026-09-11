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Tensão no STF ganha destaque na imprensa internacional: 'a maior crise interna enfrentada'

Escrito por Fabrícia Braga (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os novos capítulos da crise que envolve o Supremo Tribunal Federal (STF) repercutiram na imprensa internacional, que passou a tratar o embate entre ministros como um episódio de forte impacto institucional e político no Brasil. Veículos estrangeiros destacaram as divergências entre integrantes do Supremo e relacionaram o momento à proximidade das eleições de outubro.

A Reuters classificou o cenário como a mais grave crise interna enfrentada pelo STF desde a redemocratização do País. A agência britânica chamou atenção para o confronto envolvendo os ministros André Mendonça, Flávio Dino e Alexandre de Moraes e ressaltou que a disputa ocorre em um período de elevada tensão política, a poucas semanas das eleições.

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A Bloomberg também deu destaque ao papel do presidente do STF, Edson Fachin, diante do agravamento das divergências. Segundo a agência, as recentes medidas adotadas pelo ministro estão entre as mais contundentes de sua gestão na tentativa de restabelecer o controle sobre uma Corte que atravessa sua crise mais profunda em quatro décadas. A publicação avaliou ainda que o episódio pode influenciar o debate eleitoral e transformar os poderes do Supremo em um dos temas centrais da disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Nos Estados Unidos, a Associated Press (AP) também destacou os últimos acontecimentos do tribunal. A agência informou que o STF cancelou uma segunda sessão consecutiva nesta semana e que Fachin remarcou os trabalhos para terça-feira, 15. A previsão é de que o tribunal decida se abre uma investigação ou arquiva o procedimento que apura a relação entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro. Para a AP, o conflito entre os ministros provoca desgaste à imagem institucional do Supremo e ganhou relevância no cenário político às vésperas da eleição.

A Al Jazeera afirmou que as acusações e divergências entre integrantes do STF podem levar a Corte para o centro de disputas políticas ainda mais amplas. O veículo relacionou o episódio diretamente ao processo eleitoral brasileiro e chamou atenção para os questionamentos sobre a atuação de ministros do tribunal.

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O britânico The Independent acompanhou outro capítulo da crise ao noticiar a decisão de Flávio Dino de restabelecer nos cargos Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, e Leandro Almada, superintendente da corporação em São Paulo, após André Mendonça determinar o afastamento dos dois.

O Washington Post, por sua vez, já havia associado a decisão de Mendonça a um agravamento das tensões entre o Judiciário e o governo Lula, também destacando os possíveis reflexos do episódio sobre as eleições de outubro.

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STF/CRISE INSTITUCIONAL/REPERCUSSÃO/IMPRENSA INTERNACIONAL
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