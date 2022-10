'Tempo passou e a turma ficou para trás, ultrapassada', diz Tarcísio sobre PT

Giordanna Neves e Matheus de Souza (via Agência Estado)

O candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) aproveitou o debate estadual na TV Globo para atacar nacionalmente o PT. Em crítica ao partido, na linha adotada pelo seu aliado, o presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro afirmou que a sigla adversária não se reinventou e ficou para trás.

"Se Lula tivesse sido bom presidente lá atrás, seria ruim ele voltar, porque as ideias ficaram velhas, ultrapassadas, o mundo mudou muito nesses últimos anos, mas não houve da parte do PT a reinvenção, mea-culpa, formação de lideranças. Tempo passou, e a turma ficou para trás, ficou ultrapassada", criticou Tarcísio.

Ele aproveitou o discurso para fazer comparações das gestões petistas sob comando do Executivo Federal e o atual governo Bolsonaro. "Nenhuma mudança estrutural foi feita mesmo com boom das commodities. Nos condenaram ao subdesenvolvimento e à pobreza. Com todo vento soprando contra, nós aprovamos uma série de reformas estruturais", disse Tarcísio, ao citar a privatização da Eletrobras, a sanção da Lei de Liberdade Econômica e a autonomia do Banco Central. "Essa é a diferença de uma linha que foi bem sucedida e uma linha que foi mal sucedida".

O ex-ministro também mencionou nomes filiados ao PT que foram presos por supostos casos de corrupção, como José Dirceu e João Vaccari Neto. E disse que o partido está preso "há 40 anos na mesma pessoa", sem citar nominalmente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).