'Temos que pedir desculpas ao povo por ter errado', diz Lula

O petista fez o comentário durante uma entrevista a Rádio Itatiaia

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), concedeu uma entrevista a Rádio Itatiaia e, durante a conversa, pediu desculpas sobre possíveis erros das gestões petistas. De acordo com o político, é preciso "voltar à rua e à periferia para conversar com o povo".

Por estar em isolamento por causa da Covid-19, Lula conversou com a rádio mineira por meio de uma live no YouTube. "Nós temos que pedir desculpas ao povo por ter errado. Nós temos que tentar corrigir aquilo que nós não fizemos de correto. Isso não é vergonhoso. A palavra 'desculpa' só é feita por gente grande, com dignidade, moral e caráter. Pessoas pequenas, gente medíocre não têm coragem de utilizar a palavra 'desculpa'", disse o ex-presidente.

O petista não detalhou quais seriam os erros a serem corrigidos pelo partido, mas pontuou que é necessário uma aproximação com o "povo".

"Como eu sei que o PT fez muita coisa boa na cidade que ele governou, o PT precisa voltar a ser grande. E, para ser grande, a gente precisa conversar com o povo. A gente precisa voltar à porta de fábrica, voltar à porta de comércio, porta de loja. A gente tem que voltar na rua, na periferia. Para conversar com o povo. É assim que se faz um partido, se constrói uma vitória, se governa. E, quando ganhar, não se distanciar do povo. Quando ganhar, voltar para governar junto ao povo", afirma Lula.

Confira a entrevista na íntegra:

