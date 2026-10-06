Temos que mudar estratégia e contar que meu número é 11, diz Celina Leão, do PP
Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Candidata ao governo do Distrito Federal pelo PP, Celina Leão, afirmou que será preciso mudar a estratégia de sua campanha para comunicar ao eleitor que o seu número é 11, não 22.
As declarações ocorreram em entrevista à imprensa na entrada do Congresso Nacional, nesta terça-feira, 6, após a notícia de que mais de 26 mil eleitores teclaram 22, o número do PL, na eleição para governador do DF e foram anulados.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
"Acho que minha presença sempre muito junto com a Michele e com a Bia na campanha confundiu um pouco a cabeça do eleitor, porque eu sou o número 11. E agora é mudar um pouco essa estratégia, contar que a gente é 11 e o nosso candidato a presidente é 22."