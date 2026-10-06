Temos que mudar estratégia e contar que meu número é 11, diz Celina Leão, do PP

Candidata ao governo do Distrito Federal pelo PP, Celina Leão, afirmou que será preciso mudar a estratégia de sua campanha para comunicar ao eleitor que o seu número é 11, não 22.

As declarações ocorreram em entrevista à imprensa na entrada do Congresso Nacional, nesta terça-feira, 6, após a notícia de que mais de 26 mil eleitores teclaram 22, o número do PL, na eleição para governador do DF e foram anulados.

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"Acho que minha presença sempre muito junto com a Michele e com a Bia na campanha confundiu um pouco a cabeça do eleitor, porque eu sou o número 11. E agora é mudar um pouco essa estratégia, contar que a gente é 11 e o nosso candidato a presidente é 22."