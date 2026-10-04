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'Temos de orar por quem nos persegue', diz Michelle sobre bate-boca com eleitores

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL), afirmou ter respondido com um gesto de coração a eleitores que a criticaram numa seção eleitoral em Brasília. Em nota divulgada, a ex-primeira-dama citou trechos da Bíblia cristã e disse ser necessário estimular a "tolerância com quem diverge da nossa opinião política".

"Diante daquelas agressões verbais ocorridas, hoje, no local de votação da Bia Kicis, a minha resposta só podia ser essa: 'Eu te amo em Cristo!' E fazer um gesto de coração para ela", afirmou o comunicado. "Hoje é dia da festa da democracia, e precisamos exercitar o amor, o respeito e a tolerância com quem diverge da nossa opinião política", continuou.

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Michelle, que se declara evangélica, disse que a Bíblia estimula "fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e nos perseguem".

A candidata foi hostilizada por eleitores no Lago Norte, em Brasília, na manhã deste domingo, 4, quando acompanhava a votação de Bia Kicis (PL), também candidata à senadora, e Celina Leão (PP), governadora do DF que busca a reeleição ao Palácio do Buriti.

Uma eleitora que estava na mesma seção disse à Michelle que a mão dela era suja e que "odiava ela no inferno". Michelle saiu do local acompanhada de seus seguranças. Uma outra eleitora gritou à Michelle que a cultura deveria ser valorizada.

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ELEIÇÕES 2026/DF/SENADO/1º TURNO/MICHELLE BOLSONARO
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