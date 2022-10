Temer decide apoiar Bolsonaro e Tarcísio no 2º turno

Pedro Venceslau (via Agência Estado)

Após o MDB liberar seus filiados no 2° turno, o ex-presidente Michel Temer (MDB) decidiu apoiar o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa pelo governo de São Paulo e o presidente Jair Bolsonaro (PL) na corrida presidencial. O anúncio oficial será feito nos próximos dias depois uma conversa onde serão alinhados pontos "programáticos" entre os dois. Segundo interlocutores de Temer, o apoio a Tarcísio é um gesto para o prefeito da capital Ricardo Nunes (MDB).

Principal nome da sigla no Estado, Nunes projeta uma disputa contra o PT, que anunciou apoio prévio a ao deputado eleito Guilherme Boulos (PSOL) na eleição municipal de 2024, e por isso precisa se posicionar contra a Haddad.

Já no plano nacional, o entorno de Temer diz que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) explodiu pontes quando chamou o governo do ex-presidente de "golpista" no último debate. Petistas tentaram articular uma aproximação entre os dois ex-presidentes, mas as conversas não avançaram.