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'Tem que perguntar para o Flávio', diz Michelle sobre crise com áudios de senador a Vorcaro

Escrito por Guilherme Caetano (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 22:22:00 Editado em 19.05.2026, 22:29:57
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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro evitou falar da crise que assola a pré-campanha a presidente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após a divulgação de uma conversa negociando R$ 134 milhões com Daniel Vorcaro. Ao invés de defender o senador, Michelle preferiu desconversar.

Na saída do evento de lançamento da pré-candidatura de Maria Amélia, dona de uma famosa rede de docerias em Brasília, Michelle afirmou que o caso não é assunto dela.

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"(Sobre) Flávio, você tem que perguntar pra ele", declarou, recusando-se a responder como ela avaliava o impacto da crise na campanha do enteado.

Flávio admitiu que pediu dinheiro ao banqueiro do Master para bancar o filme Dark Horse que trata da carreira política de Jair Bolsonaro. Nesta terça-feira, o senador também afirmou que visitou Vorcaro após sua prisão domiciliar, mas disse que foi para dizer que não precisaria mais da ajuda dele ao constatar que as denúncias contra o banqueiro eram graves.

Mais cedo, no palco do evento, Michelle elogiou o senador Eduardo Girão (Novo-CE) e defendeu sua pré-candidatura ao governo do Ceará. Ela aproveitou para cutucar a aliança feita por bolsonaristas com o grupo de Ciro Gomes (PSDB) no Estado.

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"Se tiver que perder, vamos perder com dignidade. A gente não vai fazer aliança com o mal. Aqui não é projeto de poder", declarou Michelle.

Ciro é o pivô de uma crise entre Michelle e liderança do PL cearense, que articularam essa aliança. A ex-primeira-dama não engoliu até hoje os ataques que Ciro fez ao marido dela, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

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áudios michelle VORCARO/FLÁVIO BOLSONARO
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