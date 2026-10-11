Telma de Souza, ex-prefeita de Santos, morre aos 82 anos

Telma de Souza, ex-prefeita e vereadora de Santos, deputada federal e estadual por São Paulo, morreu na noite deste sábado, 10, aos 82 anos. Uma das fundadoras do PT, ela teve falência múltipla de órgãos.

Telma, que administrou a principal cidade da Baixada Santista entre 1989 e 1992, estava internada no Hospital Monte Serrat desde quarta-feira, 7. Ela teve uma parada cardiorrespiratória. A morte foi confirmada por uma publicação do instituto que leva seu nome nas redes sociais.

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"Seu trabalho como chefe do Executivo santista se tornou referência nacional em diversas frentes, entre elas as lutas antimanicomial, contra a Aids, a criação das policlínicas, a defesa dos trabalhadores portuários e a recuperação da balneabilidade das praias", informou o instituto.

Telma se candidatou à Prefeitura de Santos na última eleição municipal. Com 13,4% dos votos, ficou em terceiro lugar e não foi para o segundo turno.

Pedagoga e advogada, era pós-graduada em Psicologia da Educação na PUC/SP, com extensão universitária na Inglaterra e estágio na Alemanha. Concluiu mestrado em Saúde Pública e foi professora de Políticas Públicas em Santos. Iniciou sua trajetória política na luta pela redemocratização e no movimento dos professores na Baixada Santista, na Apeoesp. Foi eleita vereadora pela primeira vez em 1982.

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O prefeito de Santos, Rogério Santos (Republicanos), lamentou a morte de Telma, a quem se referiu como amiga querida. "Ela em um partido, eu em outro, mas sempre com muito respeito, como deve prevalecer na política, afinal, o interesse era único: o bem de Santos. É difícil se despedir de alguém que fez parte da nossa caminhada. ... Sua história está para sempre marcada na vida de Santos e no coração de todos que tiveram a felicidade de conhecê-la", escreveu ele também no Instagram.

O ex-prefeito de Santos e deputado federal Paulo Alexandre Barbosa (PSD) destacou a trajetória de Telma. "Filha de João Inácio de Souza, estivador do Porto de Santos, teve sua trajetória marcada pela defesa dos trabalhadores portuários e das causas sociais. Telma abriu caminhos para outras mulheres e deixa uma marca permanente na história da nossa região", disse.

Em nota, Edinho Silva, presidente nacional do PT, manifestou solidariedade aos familiares e amigos. "Mulher combativa, Telma dedicou sua vida à defesa da democracia, à luta pelos direitos da população mais sofrida e à construção de políticas públicas em todas as áreas da inclusão social. Sua trajetória deixa uma contribuição importante para Santos e para a história do PT no Brasil."

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O Diretório do PT em Santos lembrou que Telma foi a primeira mulher a assumir a Prefeitura de Santos, em 1989. "Sua história se confunde com a do nosso partido e com as lutas do povo santista. Telma abriu caminhos, marcou gerações e deixa um legado que ultrapassa mandatos e permanece na memória da nossa cidade."