Telma de Souza, ex-prefeita de Santos, morre aos 82 anos
Telma de Souza, ex-prefeita e vereadora de Santos, deputada federal e estadual por São Paulo, morreu na noite deste sábado, 10, aos 82 anos. Uma das fundadoras do PT, ela teve falência múltipla de órgãos.
Telma, que administrou a principal cidade da Baixada Santista entre 1989 e 1992, estava internada no Hospital Monte Serrat desde quarta-feira, 7. Ela teve uma parada cardiorrespiratória. A morte foi confirmada por uma publicação do instituto que leva seu nome nas redes sociais.
"Seu trabalho como chefe do Executivo santista se tornou referência nacional em diversas frentes, entre elas as lutas antimanicomial, contra a Aids, a criação das policlínicas, a defesa dos trabalhadores portuários e a recuperação da balneabilidade das praias", informou o instituto.
Telma se candidatou à Prefeitura de Santos na última eleição municipal. Com 13,4% dos votos, ficou em terceiro lugar e não foi para o segundo turno.
Pedagoga e advogada, era pós-graduada em Psicologia da Educação na PUC/SP, com extensão universitária na Inglaterra e estágio na Alemanha. Concluiu mestrado em Saúde Pública e foi professora de Políticas Públicas em Santos. Iniciou sua trajetória política na luta pela redemocratização e no movimento dos professores na Baixada Santista, na Apeoesp. Foi eleita vereadora pela primeira vez em 1982.
O prefeito de Santos, Rogério Santos (Republicanos), lamentou a morte de Telma, a quem se referiu como amiga querida. "Ela em um partido, eu em outro, mas sempre com muito respeito, como deve prevalecer na política, afinal, o interesse era único: o bem de Santos. É difícil se despedir de alguém que fez parte da nossa caminhada. ... Sua história está para sempre marcada na vida de Santos e no coração de todos que tiveram a felicidade de conhecê-la", escreveu ele também no Instagram.
O ex-prefeito de Santos e deputado federal Paulo Alexandre Barbosa (PSD) destacou a trajetória de Telma. "Filha de João Inácio de Souza, estivador do Porto de Santos, teve sua trajetória marcada pela defesa dos trabalhadores portuários e das causas sociais. Telma abriu caminhos para outras mulheres e deixa uma marca permanente na história da nossa região", disse.
Em nota, Edinho Silva, presidente nacional do PT, manifestou solidariedade aos familiares e amigos. "Mulher combativa, Telma dedicou sua vida à defesa da democracia, à luta pelos direitos da população mais sofrida e à construção de políticas públicas em todas as áreas da inclusão social. Sua trajetória deixa uma contribuição importante para Santos e para a história do PT no Brasil."
O Diretório do PT em Santos lembrou que Telma foi a primeira mulher a assumir a Prefeitura de Santos, em 1989. "Sua história se confunde com a do nosso partido e com as lutas do povo santista. Telma abriu caminhos, marcou gerações e deixa um legado que ultrapassa mandatos e permanece na memória da nossa cidade."