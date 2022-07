Tebet lança jingle com trocadilho 'Eles Não' e diz que agora é 'ela sim'

Redação, O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

A menos de três meses das eleições, os jingles dos pré-candidatos à Presidência já começam a circular nas redes sociais. A senadora Simone Tebet, pré-candidata pelo MDB, lançou um com o trocadilho "Eles não e ela sim". A expressão faz referência ao movimento "Ele Não", quando manifestações foram realizadas contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2018, impulsionadas, principalmente, por lideranças feministas.

Na música para campanha deste ano, Tebet, que é uma das três pré-candidatas mulheres na corrida eleitoral, também apela para o fim da polarização. "Tô cansado dessa coisa de brigar / Só porque o outro tem outro pensar / Muita falta de respeito e educação", diz a letra. Atualmente, o eleitorado brasileiro se divide entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 45% das intenções de voto, e Bolsonaro, com 31%, de acordo com Pesquisa Genial/Quaest, divulgada na quarta-feira, 6.

Em referência aos líderes nas pesquisas, o jingle de Simone Tebet cita ainda que o "Passado não enche a barriga" e que "Para o Brasil sorrir de novo, ela sim".

A senadora concorre à Presidência ao lado de outros 11 pré-candidatos: Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Luciano Bivar (União Bivar), Luiz Felipe d'Avila (Novo), André Janones (Avante), Leonardo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB) e Eymael (DC).