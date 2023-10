TCU analisa nomeação de filha de ministro de Lula

A área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) apontou prática de "nepotismo cruzado" nas nomeações envolvendo os filhos do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias (PT), e do deputado distrital Chico Vigilante (PT). Iasmin Dias Helou, filha de Dias, foi nomeada em 24 de janeiro no gabinete do parlamentar. Três meses depois, um dos filhos de Vigilante, Flávio Morais dos Santos, ganhou um cargo no gabinete da suplente do ministro de Lula no Senado. Os dois têm uma relação de amizade próxima. A representação ao TCU foi feita pelo subprocurador Lucas Furtado. Vigilante negou nepotismo. "A permanência da servidora em meu gabinete é motivo de orgulho, por sua dedicação constante e inequívoca eficiência", disse o petista. Dias não respondeu. As informações são do jornal

