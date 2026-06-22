Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Taxa de juros está impossível; não tem como ser competitivo, aponta Caiado

Escrito por Lavínia Kaucz, Victor Ohana e Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em 22.06.2026, 18:15:00 Editado em 22.06.2026, 18:25:48
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O pré-candidato do PSD à presidência da República e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que é "impossível" o Brasil ser competitivo com uma taxa de juros no patamar atual. "Todos nós sabemos que quando a taxa de juros é alta demais é impossível as pessoas continuarem na atividade. Também não tem como ser competitivo em relação a isso", afirmou.

Caiado também disse que o "custo Brasil", ou o "custo PT", tem levado o setor produtivo "ao grau de estrangulamento".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As declarações ocorreram nesta segunda-feira, 22, no evento "A indústria na agenda dos presidenciáveis", realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília. Também participaram o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/CAIADO/JUROS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV