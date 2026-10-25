Tarcísio vota e diz estar confiante com vitória de Flávio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), votou mais cedo no colégio Miguel de Cervantes, na zona Sul da capital. O governador, em conversas com jornalistas, reafirmou confiança com a vitória de Flávio Bolsonaro.

Tarcísio apontou que o resultado demonstra insatisfação da população com falta de entregas do PT durante o Governo Lula. O governador afirmou ainda que Flávio pacificará o País, governando para os aliados e adversários. Nesse cenário, Tarcísio está otimista com um eventual governo de Flávio.

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Ele não usou camiseta amarela da seleção brasileira, mas uma camisa social azul com broche do Flávio. Ele estava acompanhado pela primeira-dama, Cristiane Freitas.

Tarcísio foi recebido por aplausos e tirou fotos, mas, em seguida, foi ofendido por outras pessoas.

O chefe do Executivo paulista chegou por volta das 10h e a votação durou poucos minutos. Após o voto, Tarcísio retornou ao Palácio dos Bandeirantes e à tarde deve viajar a Brasília, onde acompanhará a apuração.