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Tarcísio vence na maioria das zonas eleitorais da cidade de São Paulo

Escrito por Lucas Allabi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), reeleito no domingo, 4, no primeiro turno das eleições, venceu na maioria das zonas eleitorais da cidade de São Paulo.

Tarcísio ganhou em 38 zonas eleitorais da capital paulista, enquanto Fernando Haddad, candidato do PT, levou a melhor em 19.

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Em uma análise por região, Haddad foi mais votado em bairros do extremo sul, além da Bela Vista, no centro, e de Pinheiros, na zona oeste.

Já Tarcísio liderou na zona norte e na zona sul.

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ELEIÇÕES 2026/SP/GOVERNO/CAPITAL/TARCÍSIO/VITÓRIA
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