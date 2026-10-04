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Tarcísio: 'tenho visto migração de outros candidatos para Flávio Bolsonaro, estou otimista'

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou neste domingo que vê um movimento de migração de eleitores de outros candidatos da direita para o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL). Em entrevista coletiva após votar na capital paulista, disse estar otimista com o desempenho do aliado e avaliou que, dependendo do voto útil e das abstenções, a disputa presidencial poderá ser definida ainda no primeiro turno.

"O que eu tenho acompanhado nos últimos dias é um movimento de migração de outros candidatos do campo da direita para o Flávio. Temos visto esse movimento bastante forte', declarou. "Acho que São Paulo vai dar uma boa resposta para o Flávio também."

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Para o governador, o voto útil e o comparecimento dos eleitores poderão influenciar a possibilidade de definição da eleição presidencial neste domingo. "A depender dos movimentos tanto de voto útil quanto de abstenção, eu não sei como é que vai ser, podemos ter um resultado, sim, no primeiro turno", afirmou.

Ao defender Flávio como alternativa, Tarcísio criticou o governo federal e associou os juros altos ao excesso de gastos públicos. "Temos uma crise fiscal que está contratada, então precisamos mudar", disse.

Questionado sobre a possibilidade de uma boa votação e uma eventual reeleição abrirem caminho para disputar a Presidência em 2030, o governador desconversou e afirmou que sua prioridade é fazer um bom mandato.

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Sobre a disputa estadual, Tarcísio disse que sua expectativa é "a melhor possível" e fez um balanço positivo da campanha, que classificou como propositiva. Segundo ele, a estratégia foi apresentar realizações da gestão e propostas para os próximos quatro anos, "sem baixar o nível da discussão".

O governador disse ter certeza de que os próximos quatro anos serão "gloriosos", com entregas e avanços para São Paulo. Ele agradeceu a Deus, à família, aos partidos e às lideranças que apoiaram sua candidatura.

Apesar do otimismo, afirmou não se considerar eleito e disse que aguardará a apuração. "Vamos aguardar com muita humildade a apuração. Vamos ver o que as urnas vão dizer", declarou.

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O governador informou que passará o período seguinte com a família e acompanhará a contagem dos votos ao lado dos aliados e das pessoas que trabalharam na campanha.

Ao tratar dos desafios de um eventual segundo mandato, apontou a segurança pública e a saúde como prioridades.

Tarcísio votou às 10h22 no Colégio Miguel de Cervantes, na Vila Progredior, zona sul da capital paulista. Ele busca um segundo mandato e tem como principal adversário o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT).

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O governador estava acompanhado da primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas, do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), e dos candidatos ao Senado Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), com quem posou para fotos.

Antes de votar, acompanhou a votação da esposa e aguardou na fila com os demais eleitores, conversando com alguns deles e cumprimentando-os. Tarcísio e Cristiane vestiam camisetas azuis com a identidade visual da campanha e o número do candidato. A movimentação no colégio era tranquila, com gritos e aplausos esporádicos de apoiadores.

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