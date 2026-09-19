Tarcísio: SP não quer eleger senadores de esquerda e estou otimista com vitória de Flávio

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou neste sábado, 19, que tem certeza que São Paulo não quer eleger senadores de esquerda. O candidato participa de caminhada com apoiadores no centro de Ribeirão Pires.

"A gente está levando o nome dos nossos senadores aonde a gente vai, porque eu tenho certeza que São Paulo não quer eleger senadores de esquerda. São Paulo não seria bem representado. Então nós temos duas opções", disse, ao se referir aos candidatos à Casa Legislativa Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).

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O governador também saiu em defesa de Flávio Bolsonaro (PL) e afirmou que "está cada vez com o nome mais aceito". "Ele está crescendo na hora certa e eu estou muito otimista na vitória do Flávio Bolsonaro nas eleições agora", disse.

Como o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mostrou, a campanha busca ampliar a votação em áreas onde o governador teve desempenho inferior aos seus principais redutos em 2022. Estavam presentes na caminhada o candidato ao Senado pelo PL, André do Prado, e o candidato ao Senado pelo PP, Derrite, além do prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), e Orlando Morando, candidato a deputado federal pelo MDB.

Investimentos

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Em coletiva de imprensa, Tarcísio afirmou que vai investir R$ 25 bilhões em adaptação e resiliência climática nos próximos quatro anos, caso reeleito.

O candidato deu destaque para investimentos na questão de obras de reservatório. "O que no ABC é uma prioridade para nós é a Linha 20 do metrô, uma expectativa de muito tempo. A gente conseguiu equacionar a questão do pátio com a Ford, projeto está caminhando para sua fase final, e assim que o projeto estiver pronto, a gente contrata executivo e obra", disse.