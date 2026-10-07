Tarcísio, sobre Flávio mudar Constituição: 'existem algumas mudanças que são necessárias'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira, 7, que mudanças na Constituição são necessárias para viabilizar reformas fiscais, políticas e no Judiciário. Questionado sobre as declarações de Flávio Bolsonaro (PL) a respeito de alterações constitucionais, o governador disse que o Congresso eleito deve ser um "facilitador" para isso.

Na terça-feira, 6, durante o evento em que recebeu o apoio do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), em Goiânia, Flávio afirmou que a direita terá, a partir de 2027, maioria para eleger os presidentes da Câmara e do Senado e mudar a Constituição. Em meio a novas críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), o candidato falou em "redemocratizar esse País, para as instituições voltarem a respeitar a Constituição".

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"Existem algumas mudanças que são necessárias", disse Tarcísio. "Se você quer fazer reforma fiscal, provavelmente vai ter que mudar alguma coisa na Constituição. Se vai fazer reforma judiciária, vai precisar fazer alguma mudança na Constituição. Reforma política, vai precisar fazer alguma mudança na Constituição."

As declarações foram dadas em coletiva de imprensa após participação em evento da Associação Brasileira de Incorporadoras (Abrainc), na capital paulista. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) também esteve presente.

Tarcísio defendeu a redução de gastos e a realização de um ajuste fiscal para abrir espaço à queda dos juros e, posteriormente, à diminuição de impostos sobre empresas. O governador não detalhou quais dispositivos constitucionais deveriam ser alterados.

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"A gente precisa gastar menos, a gente precisa economizar mais, a gente precisa fazer ajuste fiscal. Ninguém tem dúvida disso", disse. "Mudanças legislativas vão ser necessárias, e a boa notícia é que o Congresso eleito é amplamente favorável ao nosso campo, e isso vai ser um facilitador."

O governador também afirmou que sua atuação em apoio a Flávio vai além da campanha para o segundo turno. "A nossa missão aqui não é ajudar o Flávio só a ganhar uma eleição. É ajudar ele a fazer um grande trabalho, ser um grande presidente", declarou.