Tarcísio sobre Flávio Bolsonaro: 'Tem muitas questões que ele mesmo precisa explicar'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato à reeleição, afirmou nesta terça-feira, 26, que o pré-candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, tem que "explicar muito bem" o seu envolvimento com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

"Acho que tem muitas questões que ele mesmo precisa explicar. Eu acho que a população está vendo esse escândalo do Banco Master, que é uma coisa que agride a sociedade como um todo", disse Tarcísio. "Isso deixa a sociedade em alerta. E aí, tudo tem que ser muito bem explicado."

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As declarações foram feitas após entrega da primeira etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Perus, na zona norte da capital paulista. Também compareceram o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).

Tarcísio é o coordenador da campanha presidencial de Flávio em São Paulo, mas não tem realizado agendas conjuntas após a divulgação dos áudios do pré-candidato enviados a Vorcaro. Em coletiva de imprensa, Tarcísio argumentou que tem uma "agenda de governador".

"Eu tenho uma agenda de governador. Veja: eu estou governando o Estado. Quando é que eu vou pensar em eleição? No período da campanha, no período da eleição", afirmou.

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Como mostrou o Estadão, aliados de Tarcísio veem o governador blindado da crise de Flávio Bolsonaro, mas querem evitar agendas conjuntas.

O chefe do Executivo paulista garantiu ainda que comparecerá na Marcha para Jesus no dia 4 de junho. Ao ser questionado, Tarcísio disse não saber se Flávio comparecerá ao evento e que a pergunta deve ser feita ao senador.

A relação entre o Flávio e o banqueiro está centrada nas negociações financeiras para o patrocínio de um filme sobre Jair Bolsonaro, o "Dark Horse". Mensagens e áudios revelados pelo portal The Intercept Brasil, em 13 de maio, e confirmadas pelo Estadão, expuseram que o pré-candidato negociou valores diretamente, que chegariam a R$ 134 milhões para custear as gravações.

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Inicialmente, Flávio negou qualquer conexão entre ele e sua família com Vorcaro. Após as revelações, o pré-candidato a presidente admitiu publicamente o pedido de dinheiro e até uma visita à residência do dono do Banco Master, quando o banqueiro já utilizava tornozeleira eletrônica.

O senador justificou esse encontro afirmando que foi apenas para "colocar um ponto final" e encerrar a relação comercial. Mas, em entrevista à Globonews, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, contradisse a versão de Flávio, afirmando que o pré-candidato foi até a casa do réu para "ver se conseguia o restante do dinheiro".