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Tarcísio sobre Dark Horse: 'Se nenhum fato novo aparecer, eu acho que está tudo esclarecido'

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira, 26, considerar suficientes as explicações dadas pelo candidato a presidente da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, sobre o pedido para que o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, financiasse o filme Dark Horse. Questionado durante coletiva de imprensa, Tarcísio disse entender que o assunto está esclarecido, desde que não surjam novos fatos.

"Acho que ele já deu explicações. Se nenhum fato novo aparecer, eu acho que está tudo esclarecido", disse o governador candidato à reeleição.

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Na mesma resposta, Tarcísio direcionou críticas ao governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Acho que tem muita gente aí que precisa dar esclarecimentos. Você vê os escândalos de corrupção que estão assolando o governo federal", afirmou.

Outro trecho politicamente relevante da coletiva veio quando Tarcísio falou da disputa presidencial.

O governador afirmou apostar no crescimento de Flávio Bolsonaro em São Paulo e disse acreditar que o Estado pode ser decisivo para uma virada na eleição.

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"Eu aposto também num crescimento dele e aposto que o Estado de São Paulo vai ser decisivo para uma virada", afirmou Tarcísio.

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ELEIÇÕES 2026/SP/TARCÍSIO DE FREITAS/DARK HORSE/ANÁLISE
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