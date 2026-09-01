Tarcísio, sobre caso do motorista de Haddad: Agora é esperar o inquérito da Polícia Civil

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta terça-feira, 1º, que agora é preciso aguardar a conclusão do inquérito da Polícia Civil sobre a suposta perseguição de viaturas da Polícia Militar ao carro utilizado pelo motorista do candidato ao governo paulista Fernando Haddad (PT).

"A gente está meio sem assunto, né? O que eu posso dizer? O Ministério Público Eleitoral arquivou, e a Polícia Civil continua com o seu inquérito", declarou Tarcísio durante visita ao Novo Hospital da Lapa, antigo Hospital Sorocabana, na zona oeste da capital paulista.

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O governador afirmou que a apuração administrativa realizada pela PM reuniu imagens de câmeras, dados de GPS das viaturas e depoimentos dos policiais envolvidos. O material foi encaminhado à Polícia Civil.

"A Polícia Militar fez um trabalho que está substanciado em mais de 300 páginas, que envolve a aferição de 70 câmeras, de várias fontes diferentes. Esse trabalho, com o registro do GPS das viaturas e o relato dos policiais, foi entregue para a Polícia Civil. A polícia está desenvolvendo o inquérito, e agora é esperar", disse.

A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo arquivou o pedido apresentado pela campanha de Haddad para investigar Tarcísio por suspeita de abuso de poder e abuso de autoridade. O órgão concluiu que não houve crime eleitoral, mas não afastou a possibilidade de irregularidade no patrulhamento.

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No parecer, a Procuradoria afirmou que o fato de duas viaturas táticas terem cruzado com o carro utilizado pela campanha petista em um intervalo de 44 minutos e dentro de um "raio geográfico estreito" não poderia ser tratado como "mera coincidência".

A investigação preliminar da PM, por sua vez, foi encerrada sem identificar indícios de perseguição ou de infração cometida pelos policiais. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o procedimento possui 383 páginas e analisou imagens de 79 câmeras, além de registros operacionais e dados de localização das viaturas.

Nesta segunda-feira, 31, Haddad apresentou novas imagens do episódio e um laudo assinado por dois peritos judiciais. O documento sustenta que uma das viaturas parou perto do carro do motorista em frente a um hotel e permaneceu no local por cerca de 20 minutos, durante dois deles simultaneamente ao veículo da campanha.

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A conclusão diverge da versão apresentada pelo governo estadual de que a viatura apenas passou pelo local. A campanha de Haddad anexou as novas imagens e o laudo ao inquérito conduzido pela Polícia Civil, que permanece em andamento.