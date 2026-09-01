Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Tarcísio, sobre caso do motorista de Haddad: Agora é esperar o inquérito da Polícia Civil

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta terça-feira, 1º, que agora é preciso aguardar a conclusão do inquérito da Polícia Civil sobre a suposta perseguição de viaturas da Polícia Militar ao carro utilizado pelo motorista do candidato ao governo paulista Fernando Haddad (PT).

"A gente está meio sem assunto, né? O que eu posso dizer? O Ministério Público Eleitoral arquivou, e a Polícia Civil continua com o seu inquérito", declarou Tarcísio durante visita ao Novo Hospital da Lapa, antigo Hospital Sorocabana, na zona oeste da capital paulista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O governador afirmou que a apuração administrativa realizada pela PM reuniu imagens de câmeras, dados de GPS das viaturas e depoimentos dos policiais envolvidos. O material foi encaminhado à Polícia Civil.

"A Polícia Militar fez um trabalho que está substanciado em mais de 300 páginas, que envolve a aferição de 70 câmeras, de várias fontes diferentes. Esse trabalho, com o registro do GPS das viaturas e o relato dos policiais, foi entregue para a Polícia Civil. A polícia está desenvolvendo o inquérito, e agora é esperar", disse.

A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo arquivou o pedido apresentado pela campanha de Haddad para investigar Tarcísio por suspeita de abuso de poder e abuso de autoridade. O órgão concluiu que não houve crime eleitoral, mas não afastou a possibilidade de irregularidade no patrulhamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No parecer, a Procuradoria afirmou que o fato de duas viaturas táticas terem cruzado com o carro utilizado pela campanha petista em um intervalo de 44 minutos e dentro de um "raio geográfico estreito" não poderia ser tratado como "mera coincidência".

A investigação preliminar da PM, por sua vez, foi encerrada sem identificar indícios de perseguição ou de infração cometida pelos policiais. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o procedimento possui 383 páginas e analisou imagens de 79 câmeras, além de registros operacionais e dados de localização das viaturas.

Nesta segunda-feira, 31, Haddad apresentou novas imagens do episódio e um laudo assinado por dois peritos judiciais. O documento sustenta que uma das viaturas parou perto do carro do motorista em frente a um hotel e permaneceu no local por cerca de 20 minutos, durante dois deles simultaneamente ao veículo da campanha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A conclusão diverge da versão apresentada pelo governo estadual de que a viatura apenas passou pelo local. A campanha de Haddad anexou as novas imagens e o laudo ao inquérito conduzido pela Polícia Civil, que permanece em andamento.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/SP/TARCÍSIO/PM/PERSEGUIÇÃO/HADDAD
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV