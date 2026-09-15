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Tarcísio: série de questões no contrato da ViaMobilidade estão sendo revistos em SP

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta terça-feira, 15, que sua gestão está revendo uma série de questões no contrato da ViaMobilidade. Em entrevista ao SP1, da TV Globo, o governador classificou falhas na operação como "inaceitáveis" e ressaltou que a licitação foi realizada pelo governo anterior.

"Estamos revendo uma série de questões no contrato da ViaMobilidade. A gente deve fazer um grande arranjo. Não foi um contrato licitado por nós. A gente já chegou com esse contrato em operação", declarou o governador.

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Tarcísio não detalhou quais mudanças pretende fazer.

A ViaMobilidade opera a Linha 5-Lilás do Metrô de São Paulo e as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos. A futura Linha 17-Ouro também está prevista em contrato, mas deve ser descontinuado pela gestão Tarcísio.

O governador foi questionado sobre a persistência de problemas após quatro anos e meio de operação da concessionária. Na pergunta, a jornalista citou que duas linhas da empresa concentram 20% das falhas no acumulado do ano.

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Embora tenha destacado que o contrato antecede sua gestão, Tarcísio reconheceu a responsabilidade do atual governo pela fiscalização. "Obviamente cabe a nós agora fazer a regulação", afirmou.

O governador mencionou a substituição de trilhos, dormentes e da rede aérea, além da incorporação de 36 trens novos à operação. Reconheceu, porém, que os investimentos não eliminaram os problemas. "Ainda assim, você continua tendo determinadas falhas que são inaceitáveis", disse.

Segundo Tarcísio, o governo vai atuar com o verificador independente para reduzir as falhas e aplicar sanções às empresas que operam o serviço. O governador não especificou as penalidades nem apresentou um prazo para as mudanças no contrato.

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ELEIÇÕES 2026/SP/TARCÍSIO/SP1/VIAMOBILIDADE/CONTRATO
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