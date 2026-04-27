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Tarcísio saúda Flávio Bolsonaro na Agrishow: 'nosso próximo presidente', diz

Escrito por Geovani Bucci, Naomi Matsui e Tânia Rabello, enviada especial (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 12:24:00 Editado em 27.04.2026, 12:28:45
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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira, 27, que estar ao lado do pré-candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro na abertura da Agrishow 2026 é uma forma de manter "vivo o legado do ex-presidente Jair Bolsonaro". Tarcísio ressaltou que aprendeu muito com o capitão reformado e saudou Flávio como "próximo presidente" do País.

"Flávio, a sua camisa diz muito: orgulho do nosso agro. Você captura como ninguém o sentimento presente no dia de hoje. O agro vem sendo, sim, maltratado, e a gente precisa ter orgulho. Não ter orgulho do agro é ter raiva do sucesso do agro", disse o governador de São Paulo.

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Tarcísio e Flávio participaram do evento em Ribeirão Preto (SP) nesta segunda-feira. O vice-governador Felício Ramuth (MDB) e o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado que pleiteia disputar o Senado pelo Estado na chapa do bolsonarismo, possibilidade mencionada inclusive pelo líder da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion , também compareceram.

Durante o evento, Tarcísio afirmou que percorreria a feira ao lado de quem "herdou os valores" de Jair Bolsonaro e reiterou sua gratidão ao ex-presidente, a quem atribuiu ter "aberto portas". Segundo ele, há "um exército", referindo-se aos presentes na plateia, que "vai fazer a diferença".

O governador também relembrou a edição de 2022 da feira. "Lembro que, em 2022, entrei montado a cavalo na Agrishow com Jair Bolsonaro", disse.

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Em seu discurso, Tarcísio fez críticas à esquerda e destacou pautas ligadas ao campo e à propriedade privada. "Aqui em São Paulo não tem carnaval vermelho. Aqui a gente preza pelo direito de propriedade", afirmou. Ele também criticou questionamentos judiciais à regularização fundiária. "Partidos de esquerda questionam a regularização fundiária daqui no STF sem estudar o tema", disse.

O governador destacou ainda resultados da política estadual na área. "Nossa lei de regularização fundiária permitiu regularizar 70% das propriedades", afirmou, acrescentando que o governo está "acabando com a farra da invasão de terra em São Paulo".

Por fim, Tarcísio ressaltou a expectativa em relação às inovações apresentadas na feira. "Vamos ver muita inovação aqui na Agrishow, especialmente em veículos híbridos que abraçam o etanol. Também não podemos deixar de observar o que vem por aí em termos de biocombustíveis", disse.

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Ele também criticou diretamente o governo do presidente Luiz Inácio de Lula (PT), mencionando que haverá aumento de carga tributária em abril e que crédito está "cada vez mais caro".

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