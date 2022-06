Tarcísio responde a Haddad: levar sede do governo à Cracolândia é 'ideia genial'

Davi Medeiros (via Agência Estado)

O pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) ironizou a proposta de Tarcísio de Freitas (Republicanos), nome apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Palácio dos Bandeirantes, de transferir a sede do Executivo estadual do Morumbi, na zona sul, para o centro da cidade. Em resposta, o ex-ministro da Infraestrutura disse que considera a sua ideia "genial".

Na quarta-feira, dia 1º, Tarcísio afirmou que estuda a possibilidade, se eleito, de levar o palácio ao centro como parte de uma estratégia para revitalizar a região. A proposta, segundo ele, poderia reduzir os índices de violência e contribuir para dar uma solução à Cracolândia.

"Se o centro de Poder estiver no centro de São Paulo, é uma coisa muito boa", argumentou o ex-ministro da Infraestrutura. "Imagina se isso fosse feito onde hoje é a Cracolândia. Se o poder estiver lá, as pessoas vão voltar a circular e a segurança pública será reforçada."

Nesta quinta-feira, 2, Haddad foi às redes sociais criticar a proposta. O petista lembrou que Tarcísio não nasceu em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, algo que tem sido usado pela oposição para desqualificar sua pré-candidatura.

Haddad afirmou: "o candidato do Bolsonaro falou que quer mudar a sede do governo do Estado para o centro da cidade. Vai ver que é para não se perder. Não é daqui, não deve saber onde fica".

Tarcísio, então, respondeu: "Haddad, companheiro, não me leve a mal. Ocupar o centro é uma ideia genial. Você, que foi prefeito, devia achar legal. Resolver problema ao invés de falar mal".

Com diversas ações da Prefeitura nas últimas semanas, a questão da Cracolândia tem ganhado destaque na agenda eleitoral. Após intervenção da Polícia Militar e da Guarda Municipal, a aglomeração de dependentes químicos migrou dos arredores da Estação Júlio Prestes para a Praça Princesa Isabel e, em seguida, se dispersou pelo centro da capital.

Na madrugada da quinta-feira, 2, moradores da região registraram um tumulto promovido pelos usuários de drogas, que atiraram pedras em carros, depredaram fachadas de lojas e atearam fogo a sacos de lixo nas calçadas.