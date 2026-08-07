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Tarcísio registra candidatura ao governo de SP e declara patrimônio de R$ 2,7 milhões

Escrito por Lucas Allabi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta sexta-feira, 7. Felicio Ramuth (PSD) também ira concorrer à reeleição como vice.

O atual governador do Estado declarou ter um imóvel em Brasília com o valor aproximado de R$ 2,7 milhões. Ele também registrou possuir R$ 525 mil investidos em uma poupança.

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Existe pouca diferença do valor total da declaração de bens de Tarcísio na comparação com 2022. No ano em que foi eleito para seu cargo atual, o político afirmou ter R$ 2,3 milhões.

Já seu vice, Ramuth, aumentou suas posses de R$ 1,4 milhões para R$ 2,9 milhões entre as eleições de 2022 e 2026. Ele adquiriu dois terrenos avaliados em R$ 825 mil e R$ 778 mil de 2022 para cá.

Como mostrou o Estadão, o programa de campanha da chapa promete maior investimento em tecnologia, segurança pública e obras de infraestrutura.

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