TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Tarcísio participa de evento em hospital da Região Metropolitana de SP

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 14:19:00 Editado em 08.05.2026, 14:29:46
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), inaugurou na manhã desta sexta-feira, 8, ampliações no Hospital Geral do município de Itaquaquecetuba, localizado na Região Metropolitana de São Paulo. Também compareceram ao evento o vice-governador Felício Ramuth (MDB) e o pré-candidato à segunda vaga do Senado pelo bolsonarismo, André do Prado (PL) - que também presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/SP/TARCÍSIO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV