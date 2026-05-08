Tarcísio participa de evento em hospital da Região Metropolitana de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), inaugurou na manhã desta sexta-feira, 8, ampliações no Hospital Geral do município de Itaquaquecetuba, localizado na Região Metropolitana de São Paulo. Também compareceram ao evento o vice-governador Felício Ramuth (MDB) e o pré-candidato à segunda vaga do Senado pelo bolsonarismo, André do Prado (PL) - que também presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).