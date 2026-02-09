Tarcísio não participa de agendas de Lula e Alckmin em São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não irá aos compromissos oficiais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) nesta segunda-feira, 9, no Estado.

De acordo com a agenda do governador, o único compromisso previsto para o dia é uma reunião, às 18h, com o deputado federal Baleia Rossi (MDB), na sede do governo paulista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Procurado, o governo de São Paulo não respondeu aos questionamentos da reportagem sobre a ausência de Tarcísio nas agendas.

Ao todo, serão quatro agendas em São Paulo. De manhã, Lula e Alckmin estiveram em uma visita ao Centro de Produção de Vacinas contra a dengue do Instituto Butantan, além de cerimônia de anúncios relacionados à ampliação da infraestrutura de produção de insumos e imunobiológicos.

À tarde, a programação segue para Mauá, no ABC Paulista, com visita à Unidade Móvel de Exames por Imagem e cerimônia de anúncios de investimentos nas áreas de educação e saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A participação de Alckmin nos eventos ocorre em meio à indefinição sobre sua permanência como vice na chapa de Lula nas eleições deste ano ou uma eventual tentativa de retorno ao governo paulista. O imbróglio envolve a decisão do ministro Fernando Haddad (PT), que não pretende disputar nenhum cargo este ano e desejar se dedicar à coordenação da campanha de reeleição do presidente.

A ausência de Tarcísio ocorre em meio ao distanciamento político entre o governo paulista e o Palácio do Planalto e não é inédita em agendas com o presidente e o vice.