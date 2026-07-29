Tarcísio lidera contra Haddad em cenários de 1º e 2º turnos em SP, aponta Genial/Quaest

Pesquisa Genial/Quaest sobre o cenário eleitoral em São Paulo divulgada nesta quarta-feira, 29, aponta que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera contra o ex-ministro Fernando Haddad (PT) na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.

Segundo o levantamento, Tarcísio tem vantagem contra o candidato do PT tanto no primeiro quanto no segundo turno.

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No primeiro turno, Tarcísio registrou 41% de intenção de voto, seguido por Haddad, com 26%. Vera Lúcia, do PSTU, registrou 3% de menções, enquanto Carlos Machado (PCB) e Vivian Mendes (UP), 1% cada. Os indecisos são 13%, e 15% pretendem votar branco ou nulo ou não votar.

Os dados são da pesquisa estimulada, quando as opções de voto são apresentadas pelo entrevistador. Na pesquisa espontânea, quando o eleitor declara o voto por conta própria, Tarcísio registrou 17% de menções, e Haddad, 7%. Kim Kataguiri (Missão) foi citado por alguns entrevistados, mas não pontuou no dado compilado. São 74% os que se dizem indecisos na pesquisa espontânea.

Em um eventual segundo turno entre Tarcísio e Haddad, o governador venceria o petista por 48% a 32% dos votos, com 11% de votos brancos e nulos e 9% de indecisos. Os índices oscilaram dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais desde a última rodada da pesquisa, divulgada em abril, apontando para um cenário estável. Há três meses, Tarcísio registrou 49% de preferência contra 32% de Haddad em um possível segundo turno.

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O PT oficializou a candidatura de Haddad na última sexta-feira, 24, enquanto Tarcísio confirmará a campanha pela reeleição neste domingo, 2.

São 49% os que associam Haddad como o "candidato do Lula" em São Paulo, enquanto 44% avaliam Tarcísio como o nome ligado "ao ex-presidente Jair Bolsonaro". Para 53% dos entrevistados, a escolha do voto para governador é definitiva, enquanto 45% podem mudar de ideia e 2% não responderam.

Senado

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A ex-ministra Marina Silva, da Rede, desponta na corrida pelo Senado, liderando os dois cenários testados pelo levantamento. Há uma disputa embolada pela segunda vaga, com Simone Tebet (PSB), Pablo Marçal (União Brasil) e Guilherme Derrite (PP) em empate técnico dentro da margem de erro, dependendo das opções de voto apresentadas aos entrevistados.

A Genial/Quaest fez 1.650 entrevistas a domicílio com eleitores de São Paulo entre os dias 23 e 27 de julho. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-04846/2026.

Aprovação e avaliação do governo Tarcísio

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O governo de Tarcísio de Freitas é aprovado por 55% dos paulistas, aponta o levantamento. São 29% os que o desaprovam, e 16% não souberam responder. A gestão estadual é avaliada como positiva por 39% dos entrevistados pela pesquisa, enquanto 35% julgam-na regular e 20%, como negativa. São 6% os que não responderam.

São 55% os que avaliam que Tarcísio merece ser reeleito, enquanto 38% dizem que não e 7% não responderam.