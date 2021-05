Tarcísio Freitas está na iminência de ser adotado pelo Estado de SP,diz Bolsonaro

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

O presidente Jair Bolsonaro voltou a tratar o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, como pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. "Tarcísio Freitas está na iminência de ser adotado pelo Estado de São Paulo. Vai mesmo?", perguntou ele ao ministro.

Bolsonaro e auxiliares participaram de ato em Brasília em apoio ao governo organizado por produtores rurais. No evento, o presidente afirmou que o governo federal conseguiu manter nível de emprego formal e culpou governadores pelo desemprego.

"Os empregos informais, quem destruiu foram alguns governadores e prefeitos destruíram empregos informais com política do fique em casa", afirmou, em referência a políticas de isolamento adotadas no Estado que são indicadas por especialistas para conter a propagação da pandemia.