Tarcísio faz pregação em igreja, cita passagens bíblicas e pede orações pelo País

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) fez nesta segunda-feira, 7, uma pregação durante participação na Igreja Mundial do Poder de Deus, na capital paulista, onde leu passagens da Bíblia, interagiu diretamente com os fiéis e encerrou a fala pedindo orações pelo País.

No púlpito, Tarcísio recorreu inicialmente ao Salmo 121, versículo 1. "Eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra", leu. Na sequência, citou o trecho do versículo 8, segundo o qual "o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre".

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O candidato passou então a dirigir perguntas aos presentes. "Quem aqui às vezes tá desanimado? Quem aqui às vezes bate o cansaço, tem vontade de desistir?", perguntou, antes de afirmar: "O Senhor te guardará".

Tarcísio também citou o livro de Daniel e relembrou as histórias de Ananias, Misael e Azarias na fornalha e de Daniel na cova dos leões para dizer aos fiéis que não estariam sozinhos diante das dificuldades. "O Senhor entra com você na fornalha. O Senhor entra com você na cova dos leões. O Senhor liberta você. O Senhor te dá vitória", afirmou.

Em outro momento, falando diretamente com as mulheres, citou personagens bíblicas femininas, como Débora e Jael, e perguntou repetidamente à plateia se Deus havia levantado aquelas figuras. Depois, declarou: "Deus vai levantar pessoas justas para fazer a obra do Senhor. Deus vai levantar cada um de vocês."

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A fala foi acompanhada por respostas de "amém" dos presentes e Tarcísio foi muito aplaudido pela plateia.

Ao encerrar, pediu que os fiéis orassem pelas pessoas presentes e pelo Brasil. "Amém, igreja. Orem. Orem bastante por essas pessoas que estão aqui. Orem bastante pelo nosso País. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês", afirmou.