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Tarcísio fala pela primeira vez que 'talvez' dispute Presidência no futuro

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), admitiu pela primeira vez nesta quarta-feira, 19, que poderá disputar a Presidência da República no futuro. Questionado em entrevista à Jovem Pan News se pretende concorrer ao Palácio do Planalto, respondeu: "Talvez".

Neste ano, Tarcísio concorre a um segundo mandato no governo paulista e apoia a candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL). O governador afirmou pouco antes na sabatina da emissora que os dois participarão juntos de eventos de campanha e que a eleição de Flávio facilitaria a relação de São Paulo com o governo federal.

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A declaração sobre uma possível candidatura presidencial ocorreu durante uma rodada de perguntas rápidas, na qual Tarcísio deveria responder "sim", "não" ou "talvez".

O governador descartou novas privatizações de linhas do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), mas defendeu a ampliação do programa de escolas cívico-militares e a construção de novos presídios em São Paulo.

Tarcísio também rejeitou a concessão de isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para carros elétricos. Segundo ele, o benefício não se justifica porque esses veículos não são produzidos no Estado. "Se fossem, sim", acrescentou.

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O candidato manifestou ainda apoio à anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e se posicionou contra a regulamentação das redes sociais.

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