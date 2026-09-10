Tarcísio evita falar dde Moraes, elogia Fachin e defende investigações sobre 'Dark Horse'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), evitou se posicionar sobre o silêncio do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que ainda não se manifestou desde a terça-feira passada, quando o Estadão revelou o relatório da Polícia Federal que detalha o relacionamento do magistrado com o banqueiro Daniel Vorcaro. O ministro convocou um pronunciamento para a manhã desta quinta-feira, 11, mas cancelou a fala logo depois.

Sobre Moraes, Tarcísio disse não ser possível "interpretar" o silêncio do ministro. Quanto a Edson Fachin, o governador elogiou a postura do presidente do STF.

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Para Tarcísio, as decisões recentes do ministro foram necessárias para "frear" a escalada de tensões na Corte. Na quarta-feira, Fachin anulou as decisões monocráticas conflitantes dos ministros André Mendonça e Flávio Dino quanto ao comando da Polícia Federal e retirou de Moraes a relatoria do inquérito das fake news.

"A decisão que ele tomou é, de certa forma, a decisão para botar um freio de arrumação, para botar ordem nas coisas, para trazer um pouco mais de segurança jurídica", afirmou o governador em coletiva de imprensa sobre a Operação Frankmobile, da Polícia Civil de São Paulo.

"A nossa torcida é para que ele consiga superar essa crise, porque é uma crise que está afetando em cheio a credibilidade do Supremo. A gente tem falado que não há Justiça sem respostas, e o Supremo tem de dar as respostas", completou Tarcísio.

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Sobre as investigações quanto ao financiamento do filme 'Dark Horse', Tarcísio defendeu que "tudo que está ligado ao Master" seja esclarecido.

"A gente está falando do maior escândalo financeiro da nossa história e a sociedade merece todos os esclarecimentos. A gente precisa saber exatamente cada passo, o que aconteceu, quem tá envolvido, quem que foi pago, para quem foi pago e por que foi pago."