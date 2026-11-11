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Tarcísio escolhe ex-reitor do ITA como novo secretário de Ciência e Tecnologia de São Paulo

Escrito por Bianca Gomes e Pedro Augusto Figueiredo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e ex-reitor da instituição, Anderson Ribeiro Correia será o próximo secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Ele foi escolhido pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para substituir o ex-reitor da USP, Vahan Agopyan, que pediu para deixar o cargo por questões pessoais.

Essa é a primeira troca oficializada pelo Palácio dos Bandeirantes para o segundo mandato de Tarcísio. Segundo aliados, a nomeação de Correia reforça a disposição de Tarcísio em manter um secretariado técnico.

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Engenheiro civil de formação, Anderson Correia é professor titular do ITA desde 2005 e foi reitor da instituição entre 2016 e 2024. Antes de assumir a secretaria, ele atuava como diretor-presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), órgão vinculado à pasta da qual agora assume o comando.

Correia presidiu a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e chegou a ser cotado para assumir o Ministério da Educação no último ano da gestão.

Tarcísio também oficializou as nomeações de Ricardo Salles (Novo) como secretário de Justiça e Cidadania, informação antecipada pelo Estadão, e do engenheiro Marcos Guerson como secretário de Desenvolvimento Econômico. Guerson substituirá Jorge Lima, que pediu para deixar o comando da pasta por questões familiares.

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O governador ainda precisa escolher o substituto de Eleuses Paiva (PSD) na Secretaria de Saúde e decidir o futuro da secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Natália Resende. Inicialmente cotada para a Casa Civil, ela pode continuar no Semil ou assumir a Secretaria de Planejamento, pasta que seria desmembrada da Secretaria de Fazenda.

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GOVERNO/SP/SECRETÁRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA/ANDERSON RIBEIRO CORREIA
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