Tarcísio encerra campanha em São Paulo e diz que ajudará Flávio Bolsonaro em eventual 2º turno

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), encerrou nesta sexta-feira, 2, sua agenda de campanha na capital com uma caminhada pelo Centro da cidade. Durante o ato, o governador afirmou que pretende se colocar à disposição de Flávio Bolsonaro (PL) caso o aliado avance para um eventual segundo turno nas eleições deste ano.

Tarcísio declarou que poderá atuar em favor da candidatura de Flávio tanto em São Paulo quanto em outros Estados. Segundo ele, a disposição para ajudar o aliado não dependeria do resultado da eleição paulista.

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"Se acontecer de realmente encerrar a disputa em São Paulo no domingo, eu vou estar, e estaria também de qualquer forma, mesmo que não encerrasse, à disposição do Flávio para ajudá-lo muito no segundo turno", afirmou.

A declaração ocorreu durante a caminhada que reuniu o governador, o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), além de integrantes das administrações municipal e estadual. O grupo percorreu o trajeto entre a Praça do Patriarca e o Theatro Municipal.

A caminhada desta sexta-feira marcou o encerramento da agenda de campanha de Tarcísio na capital paulista. O encerramento oficial, no entanto, será realizado ao lado de Flávio Bolsonaro, no interior do Estado. Os dois participarão de uma carreata entre Santa Bárbara d'Oeste e Americana, na região de Campinas. O ato também marcará o encerramento da campanha de Flávio.