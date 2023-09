Tarcísio e Nunes acompanham desfile cívico do 7 de Setembro em São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), deram início na manhã desta quinta-feira ao desfile cívico de 7 de Setembro no Sambódromo da cidade. Havia uma expectativa em relação a uma possível fala do governador após o desfile, mas a assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes informou que a fala do governador não faz parte do cerimonial.

Antes, por volta das 8h30 (de Brasília), o governador e o prefeito desfilaram juntos em um carro aberto ao longo da avenida Olavo Fontoura, localizada na zona norte da capital paulista, onde ficam os portões que dão acesso ao interior do Sambódromo.

Correu também entre os jornalistas a informação da possibilidade de o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) comparecer ao evento, mas até o início das comemorações da Independência no Sambódromo, Bolsonaro não se fez presente.

Ao contrário do que se via nos desfiles no Sambódromo antes da pandemia da covid-19, neste ano as arquibancadas não se encontram repletas de público.

Há várias espaços vazios que, nos desfiles das Escolas de Samba no Carnaval costumam ficar superlotadas.