Tarcísio e Haddad finalizam com projetos por moradia e palanque a presidenciáveis

Sofia Aguiar, Matheus de Souza e Bruno Luiz (via Agência Estado)

Nas considerações finais do debate da TV Bandeirantes, o candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apostou em um discurso com foco em mudanças sociais no Estado. Já Fernando Haddad, nome do PT ao governo do Estado, também citou projetos de interesse social, mas aproveitou para exaltar a necessidade de um alinhamento entre o Executivo estadual e nacional.

Tarcísio apostou em negar a imagem de "político profissional", mas um "engenheiro mão na massa" que aprendeu com "os mais simples". Ao defender seu nome como o novo governador paulista, o ex-ministro da Infraestrutura avalia que seu programa de governo é "muito bem construído" e enfatiza o foco dado à moradia, saúde e emprego.

Ao finalizar suas considerações, o candidato do Republicanos aproveitou para fazer palanque para o atual presidente Jair Bolsonaro (PL). "Vote Bolsonaro", disse, citando o número da urna do presidente.

Apesar de adversários, as considerações de Tarcísio e Haddad convergiram com foco em habitação. "No fundo, o que a gente quer é que as pessoas nos conheçam um pouco mais, conheçam as soluções que a gente tem a apresentar", afirmou o candidato petista.

Ao fazer palanque para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa com Bolsonaro o segundo turno presidencial, o ex-prefeito de São Paulo defendeu a importância de um maior diálogo com o Executivo nacional. "Ter as portas do Palácio do Planalto abertas", disse, criticando o atual Executivo com o orçamento secreto e com o decreto de diversos sigilos.