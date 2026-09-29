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POLÍTICA

Tarcísio e Haddad começam debate da Globo falando sobre segurança pública em São Paulo

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governador e candidato à reeleição Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ex-ministro Fernando Haddad (PT) participam nesta terça-feira, 29, do último debate antes do primeiro turno das eleições 2026, promovido pela Globo.

No início do debate, Haddad escolheu falar sobre segurança em Piracicaba. Haddad afirmou que Comando Vermelho tem núcleo de inteligência em Praia Grande e PCC possui células em Piracicaba, questionando a efetividade do programa de combate ao crime organizado de Tarcísio. O atual governador rebateu relembrando algumas operações contra as facções que aconteceram na sua gestão.

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Haddad citou recordes em crimes de feminicídio, violência contra a população LGBT e roubos de celulares. Ele ainda citou a troca recente do chefe da polícia militar por envolvimento com o tráfico. Tarcísio citou o aumento de 35% no pessoal da segurança pública nos últimos anos e afirmou que sua gestão está trabalhando para prender pessoas com ligações a facções criminosas.

Troca de acusações

Haddad questionou Tarcísio por fazer palanque para filhos de Milton Leite, ex-vereador preso por ligação com o PCC. O atual governador afirmou que sua relação com ele era meramente institucional, para negociar conquistas políticas em benefício do povo paulista.

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Debate eleições 2026 governo Globo SP
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