Tarcísio diz que não houve queda na qualidade da educação em SP e critica Haddad

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos) defendeu nesta quinta-feira, 20, que não houve queda na qualidade da educação em São Paulo, se contrapondo ao que recorrentemente diz seu adversário na disputa deste ano, Fernando Haddad (PT).

"Me admira muito o Haddad fazer essas críticas, porque ele às vezes se esquece de como foi a gestão dele como prefeito na rede municipal. E ele enfrentou uma série de problemas", disse Tarcísio, durante sabatina organizada pela rádio CBN e os jornais O Globo e Valor Econômico.

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Conforme o atual chefe do executivo paulista, a educação no nível fundamental se manteve estável nos rankings de avaliação durante a sua gestão. Já sobre o ensino médio, em que houve queda segundo apurações do Ministério da Educação, Tarcísio pontuou que a metodologia não é a mais adequada, por excluir do cálculo o rendimento das escolas técnicas do Estado.

Questionado sobre o modelo de escolas cívico-militares, Tarcísio disse que o número de unidades de ensino nesse modelo deve aumentar em um eventual segundo mandato. Ele frisou, porém, que tudo depende de consultas prévias às comunidades escolares envolvidas. "Isso depende muito mais da vontade da comunidade escolar", afirmou Tarcísio, acrescentando que também pretende ampliar o número de escolas em tempo integral no Estado.

O atual governador também mencionou que pretende fazer novos concursos públicos para professor na rede estadual, e que esses concursos serão "menores, mas mais frequentes". Conforme Tarcísio, esses novos concursos serão abertos a toda a população, sem qualquer tipo de vantagem aos professores que já estão na rede estadual com contratos temporários.