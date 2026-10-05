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Tarcísio diz que fará 'toda a força' para que o Republicanos apoie Flávio Bolsonaro

Escrito por Redação (via Agência Estado)
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O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta segunda-feira, 5, que fará "toda a força" para que Republicanos, partido ao qual pertence, apoie Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. O governador deu a declaração à rádio CBN antes de embarcar para Brasília para uma reunião com o candidato do PL.

"Uma mudança é necessária e um vento de mudança está soprando. As pessoas estão percebendo e obviamente os partidos precisam ter sensibilidade para onde a balança está pendendo. Por isso acho que é um erro o Republicanos não acompanhar o Flávio. Nós vamos fazer toda a força para que o nosso partido esteja com ele", declarou Tarcísio.

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Tarcísio prometeu trabalhar pela vitória de Flávio e afirmou não ter dúvida que ela vai acontecer.

"O PT não tem mais nada para apresentar. O PT não vai tirar o coelho da cartola em três semanas", disse o governador.

Nesta segunda-feira, Flávio recebeu os apoios do ex-presidente Michel Temer (MDB) e do ex-candidato do Partido Novo, Romeu Zema, que terminou a eleição em sexto lugar, com 0,27% dos votos.

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