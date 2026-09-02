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Tarcísio diz que caso Master não afeta Flávio 'se não aparecer fato novo'

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira, 2, que as revelações envolvendo o financiamento do filme "Dark Horse" pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, não devem prejudicar a candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), desde que não surjam novos fatos.

"A questão da candidatura presidencial, a candidatura do Flávio, eu acho que também não atrapalha, a partir do momento em que não apareça nenhum fato novo, sobre o qual a gente também não tem governança, não tem controle", declarou, em coletiva de imprensa após vistoria às obras de extensão da Linha 2-Verde do Metrô, na zona leste da capital paulista.

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Ao condicionar sua avaliação à ausência de novas informações, Tarcísio fez uma ressalva em relação ao caso, que Flávio tem classificado como "página virada". O governador disse considerar que os fatos conhecidos até agora foram suficientemente esclarecidos, mas defendeu que qualquer nova revelação seja investigada.

Questionado sobre a possibilidade de quebra de sigilos relacionados ao financiamento do filme, Tarcísio declarou ser favorável à divulgação das informações, mesmo que elas possam atingir seu principal aliado na disputa presidencial.

"Eu sou favorável a toda a transparência, a toda a quebra, a toda a divulgação. A gente só vai retomar a confiança nas instituições a partir do momento em que tiver transparência, investigação profunda e responsabilização", disse.

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A Revista Piauí revelou, com base em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que Vorcaro fez, em setembro de 2025, um repasse de US$ 1,6 milhão ao fundo Havengate, responsável por administrar recursos destinados à produção de "Dark Horse".

A movimentação ocorreu quatro meses depois da data que Flávio havia apontado como a do último pagamento do banqueiro ao projeto. Em entrevista à GloboNews em maio, o senador afirmou que a última parcela havia sido paga naquele mesmo mês.

Nesta terça-feira, 1º, Flávio disse que caberia à produtora explicar as novas informações sobre o repasse, e não a ele. O candidato do PL tem procurado encerrar os questionamentos sobre a relação entre Vorcaro e o filme ao afirmar que o episódio já foi esclarecido.

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"Tudo o que está oculto tem que ficar às claras. Aliás, nada fica escondido por muito tempo. É bom que tudo apareça, que todos os esclarecimentos sejam dados, que todas as investigações sejam feitas e que as responsabilizações aconteçam", acrescentou Tarcísio.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/VORCARO/DARK HORSE PAGAMENTO Piauí Tarcísio
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