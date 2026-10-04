Tarcísio diz que Bolsonaro sofre, mas que 'tempo da Justiça' e virada estão próximos

Reeleito governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou na noite deste domingo, 4, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passa por sofrimento, mas disse acreditar que uma virada está próxima. Em discurso a aliados em um espaço de eventos na zona sul da capital paulista, agradeceu ao ex-presidente por ter lhe aberto as portas e afirmou que o "tempo da justiça" chegará.

"O tempo da justiça está chegando, o tempo da virada está chegando e eu tenho certeza de que essa virada vai chegar e vai chegar bem próximo", disse.

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Com 99% das urnas apuradas, Flávio tem 47,2% dos votos válidos e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 44,96%.

Tarcísio também comemorou a eleição de André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP) ao Senado. Afirmou que São Paulo contará com três senadores alinhados, que ajudarão a restabelecer o sistema de freios e contrapesos e o equilíbrio no País.

Ele atribuiu a vitória também à ampla frente de partidos formada para a campanha. Ao agradecer ao presidente do Republicanos, Marcos Pereira, e aos demais dirigentes partidários, afirmou que a aliança demonstrou ser possível construir um consenso em um País onde ele faz falta.

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Ao citar o prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), prometeu atuar cada vez mais em parceria com os municípios. Tarcísio afirmou que ele e o vice-governador, Felício Ramuth (MDB), receberam a maior votação da história paulista desde a redemocratização.