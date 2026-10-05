Tarcísio desconversa sobre 2030 e não vê fim da reeleição como 'agrado' de Flávio

Reeleito governador de São Paulo no primeiro turno, Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou nesta segunda-feira, 5, que não interpreta a defesa do fim da reeleição feita por Flávio Bolsonaro (PL) como um aceno a uma eventual candidatura sua à Presidência da República. Em entrevista à GloboNews, disse estar concentrado no governo paulista e manifestou concordância com a proposta do aliado.

"Eu nem estou pensando nisso. Eu estou pensando em construir um Brasil melhor e eu estou pensando em fazer o melhor no Estado de São Paulo, que é a missão que a população de São Paulo gentilmente me confiou novamente", declarou. O governador disse estar "superfeliz" com o resultado das urnas, que classificou como uma renovação de laço e de compromisso com os eleitores.

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Tarcísio foi questionado sobre a declaração de Flávio, que, em sua primeira fala após o primeiro turno, defendeu acabar com a reeleição. Para o governador, a proposta deve integrar uma discussão mais ampla sobre reformas políticas.

"Eu concordo com ele. Eu acho que não tem que ter reeleição para que o presidente possa ter tranquilidade para tomar as decisões, fazer as reformas que são necessárias sem ter que se preocupar com o desgaste de uma nova eleição", afirmou.

Na mesma entrevista, Tarcísio reiterou que seu empenho na campanha de Flávio no segundo turno será "total". Disse que se reunirá com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em São Paulo e, depois, seguirá para Brasília para conversar com o candidato e a equipe de campanha sobre os resultados das urnas e as oportunidades de ampliar a votação do aliado.