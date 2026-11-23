O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu nesta segunda-feira, 23, que o novo Congresso discuta limites para as decisões monocráticas do Judiciário e as competências do Supremo Tribunal Federal (STF). Em painel no Itaú BBA Macro Vision 2026, na capital paulista, ele afirmou que o sistema de freios e contrapesos não funciona atualmente e que o País vive uma enxurrada de extrapolações.

"A gente precisa saber até onde podem ir as decisões monocráticas do Judiciário, qual é a competência de fato do Supremo", disse o governador.

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Tarcísio afirmou que o Congresso - cuja composição ressaltou ser de maioria de centro-direita - tem a responsabilidade de restabelecer o equilíbrio entre os Poderes e considerou legítimo discutir uma espécie de mandato para integrantes do Supremo.

Para o governador, a eleição das presidências da Câmara e do Senado será fundamental para equilibrar as forças.

Área fiscal

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Na área fiscal, Tarcísio pontuou que o impacto do Judiciário sobre as contas públicas vai além dos altos salários e dos penduricalhos pagos a seus integrantes.

Sem citar decisões específicas ou apresentar estimativas, afirmou que a liberdade de interpretação dos magistrados eleva os gastos públicos e que o custo dessas decisões pode superar as despesas com pessoal do próprio Poder.

"Talvez o custo das decisões seja bem maior do que isso. E talvez, se a gente aprofundar essa pesquisa, a gente se surpreenda com o resultado. A grande pergunta é quanto o Judiciário representa hoje do primário", afirmou o governador.

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O resultado primário corresponde à diferença entre receitas e despesas públicas, sem considerar os juros da dívida. Tarcísio avaliou que o efeito das decisões judiciais sobre esse indicador recebe pouca atenção e defendeu estudos para dimensioná-lo.